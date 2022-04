TheA500 Mini disponibile su Amazon Italia: ecco il prezzo della mini console da collezione

Su Amazon Italia, è attualmente disponibile all'acquisto TheA500 Mini, la retro-mini-console Amiga che emula Amiga 500, 600 e 1200. Il prezzo è 129.99€. TheA500 Mini è stata fuori disponibilità per lungo tempo. Se siete interessati a questo pezzo da collezione, vi consigliamo di non farvelo sfuggire prima che le scorte terminino di nuovo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

TheA500 Mini include 25 giochi classici, tra cui: Alien breed 3D, Another World, ATR: All terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer e molti altri. TheA500 Mini è compatibile con 100 giochi classici e demo Amiga, tramite utilizzo di WHDLoad per semplicità (i giochi devono essere legalmente ottenuti/acquistati dai legittimi proprietari). La confezione include: THEA500 Mini (Tasti non funzionanti. Tastiera virtuale inclusa), Mouse USB a 2 pulsanti (cavo da 1,8 m), Gamepad di precisione a 8 tasti USB (cavo da 1,8 m), un cavo USB-C per l'alimentatore (1,8 m) (Adattatore USB AC non incluso), un cavo HDMI (1,8 m).

