HyperSense Suit è la tuta per il metaverso annunciata da Razer per festeggiare il 1° aprile

Razer ha annunciato la HyperSense Suit, una tuta per il metaverso che sembra davvero futuribile, perfetta per festeggiare il 1° aprile con i suoi 1.333.337 sensori aptici che vi faranno percepire tutte le possibili sensazioni trasmesse dai videogiochi. Pensate che bello giocare a Street Fighter 2 e prendere effettivamente un sacco di botte! Il filmato di accompagnamento dell'annuncio è decisamente esplicativo in tal senso:

Del resto lo sanno tutti che il metaverso non può essere così figo. Meglio immaginarselo come un luogo squallido e pieno di avatar tondeggianti, in cui prendere aperitivi virtuali con persone con cui non si vorrebbe avere niente a che fare mentre si acquistano oggetti virtuali senza senso con soldi veri.

Purtroppo Razer non ha svelato il prezzo della HyperSense Suit, che costerà solo "tanto". Se volete c'è anche un sito ufficiale in cui continuare a sbavare per questo bellissimo oggetto e apprenderne tutte le caratteristiche. Fate attenzione, perché la pagina è piena di link a prodotti che esistono davvero e che sono addirittura acquistabili. Ovviamente by Razer.