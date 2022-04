Capcom Arcade 2nd Stadium classificato in Corea del Sud

L'ente di classificazione dei videogiochi della Corea del Sud ha classificato Capcom Arcade 2nd Stadium per PC. Come facilmente intuibile, dovrebbe trattarsi del seguito della raccolta di titoli da sala giochi Capcom Arcade Stadium risalente a febbraio 2021.

Classificazione di Capcom Arcade 2nd Stadium.

Individuata anche una scheda di classificazione a parte per Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle #1, che fa capire come l'offerta potrebbe essere strutturata in modo simile a quello della raccolta precedente, ossia con la presenza di un pacchetto base e di diversi bundle con giochi diversi acquistabili separatamente o in un'unica soluzione.

Per ora, comunque, mancano completamente dettagli in merito. Certo, il vasto catalogo di giochi arcade di Capcom è ancora tranquillamente sfruttabile, quindi è chiaro che le possibilità sono molte, in termini di giochi inclusi. Magari potrebbe esserci anche qualche titolo pubblicato su console.

L'originale è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.