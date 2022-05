Elden Ring: le armi migliori per una build Destrezza e dove trovarle

Inoltre, molte delle opzioni di cui parleremo di seguito sono armi non speciali, il che significa che potrete infonderle con le ceneri di guerra che preferite. Ad esempio, il Tornado di nere fiamme è eccezionale per lame gemelle, lance e alabarde, mentre la Danza della Spada è un'abilità che risulta utile in quasi ogni circostanza. Se non sapete quale scegliere date uno sguardo alla nostra guida alle Ceneri di Guerra migliori di Elden Ring .

Uchigatana

Elden Ring, la posizione dell'Uchigatana

Requisiti: 11 in Forza e 15 in Destrezza

11 in Forza e 15 in Destrezza Scaling iniziale: D in Forza e D in Destrezza

D in Forza e D in Destrezza Scaling+25: D in Forza e C in Destrezza (E in Forza e A in Destrezza in versione incisiva)

Iniziamo con l'Uchigatana, un'arma equilibrata con un ottimo scaling in Destrezza e attacchi che infliggono danni da taglio e da perforazione, nonché lo status sanguinamento come le altre katane di Elden Ring. È semplice da utilizzare e non ha nessun punto debole in particolare, dimostrandosi un'opzione estremamente valida per praticamente quasi tutta l'avventura. Inoltre è possibile ottenerla nel giro di pochi minuti dall'inizio del gioco, il che la rende perfetta come arma iniziale per la vostra build Destrezza, eventualmente da sostituire in corso d'opera con un altro strumento di morte.

Potrete ottenere l'Uchigatana nelle "Catacombe Mortifere", un mini-dungeon opzionale situato a Sepolcride tra i luoghi di grazia "Capanna del mastro guerriero" e "Sacroponte" (serve il salto di Torrente per raggiungerlo), fate riferimento alla mappa qui sopra per trovarlo. Si tratta di un'area pericolosa se avete appena iniziato il gioco, ma fattibile con un po' di precauzione. In questo dungeon dovrete fare i conti con dei nemici scheletrici, non particolarmente pericolosi se affrontati uno alla volta, ma micidiali in gruppo per via della loro peculiarità: tornano in vita pochi secondi dopo la morte. Per eliminarli definitivamente quello che dovete fare, in mancanza di altri mezzi, è semplicemente attaccarli mentre si stanno rigenerano.