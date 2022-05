PS4: update 9.60 disponibile, ecco peso e patch note ufficiale dell'aggiornamento

Quest'oggi, 12 maggio 2022, Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per PS4. Parliamo dell'update 9.60 che, come ci si può aspettare, si occupa semplicemente di migliorare le prestazioni del sistema. Il peso è di 900 MB.

Al prossimo avvio della console, i giocatori PS4 vedranno attivarsi il download dell'update 9.60. Se non si esegue l'aggiornamento, come sempre, non sarà possibile usare i servizi network della console. La patch note ufficiale recita semplicemente: "questo update del software di sistema migliora le prestazioni del sistema".

PS4 Pro in stile The Last of Us

Si tratta in pratica dello stesso tipo di update proposto da Sony, sempre quest'oggi, su PS5. Sappiamo perlomeno il peso di questo nuovo aggiornamento per PlayStation 5.

Come sempre, ricordiamo che potrebbero esserci modifiche non annunciate da Sony all'interno del nuovo aggiornamento di PS4. Nel caso nel quale troviate modifiche "nascoste" dell'update 9.60 di PlayStation 4, fatecelo sapere nei commenti.