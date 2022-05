PS5: update 22.01-05.10.00.23 disponibile, peso e dettagli dell'aggiornamento

Sony ha pubblicato l'update 22.01-05.10.00.23 per PS5. L'aggiornamento del firmware è disponibile ora e pesa 1.06 GB. Le novità di questa patch sono le solite: un miglioramento delle prestazioni del sistema.

Per il momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a questo aggiornamento. Non ne siamo stupiti, visto che pare essere un classico update di ottimizzazione della console. Nel caso nel quale Sony presenti in modo dettagliato le novità dell'update 22.01-05.10.00.23, non mancheremo di aggiornarvi.

Ovviamente, è possibile che Sony abbia inserito qualche modifica non specificata all'interno della patch note della console, che recita come sempre "Questo update del software di sistema migliora le prestazioni del sistema". Se doveste notare cambiamenti "nascosti", fatecelo sapere nei commenti!

PS5

Andando oltre la console e guardando all'intero servizio di Sony PlayStation, secondo quanto dichiarato recentemente, un PlayStation Game Pass farebbe calare i costi di sviluppo e la qualità dei giochi.