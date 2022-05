Electronic Arts: il 71% dei guadagni è derivato dai live service nel 2021, in crescita dal 2020

Electronic Arts continua a guadagnare con i live service. Alla fine dell'anno fiscale 2021-22 (terminato il 31 marzo 2022), la compagnia ha segnato un 71% di guadagni dal settore dei giochi "come servizio", in crescita rispetto all'anno fiscale 2020-21.

"Le vendite nette dei servizi live sono cresciute del 17% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi 5,4 miliardi di dollari e rappresentando oltre il 71% del nostro business totale", ha dichiarato Chris Suh, direttore finanziario di EA. "Le vendite di giochi completi sono aumentate del 34%, raggiungendo 2,1 miliardi di dollari." Ad esempio, Apex Legends ha generato circa un miliardo di dollari di vendite nette nel periodo di riferimento.

Apex Legends è uno dei grandi successi di EA

Nel 2020-21, i live service di Electronic Arts avevano generato un totale di 4.6 miliardi, ovvero il 70% di quell'anno. Anche in questo senso vi è stata una crescita. Lo scorso anno, inoltre, il CFO di Electronic Arts aveva spiegato che quei 4.6 miliardi di dollari erano equivalenti alla vendita di 130 milioni di giochi console. Per mettere in prospettiva la cosa, è come vendere un numero di copie in un anno pari a dieci volte quelle piazzate da Elden Ring nel suo primo mese.

Electronic Arts continuerà per certo a puntare sui live service, magari con un nuovo gioco di Battlefield, che dovrebbe però uscire solo nel 2024 secondo Henderson.