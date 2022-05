Battlefield: il prossimo gioco potrebbe uscire nel 2024, secondo Henderson

Secondo quanto riportato da Tom Henderson - noto insider attivo soprattutto in ambito Battlefield - il prossimo capitolo della serie di DICE potrebbe essere pubblicato nel 2024. L'informazione è stata riportata tramite WhatIfGaming.

Precisamente, sappiamo che lo scorso anno il CEO di Electronic Arts - Andrew Wilson - aveva affermato che un gioco di Battlefield ogni due anni è la cosa più corretta. Questo significa che un nuovo capitolo potrebbe essere pubblicato nel 2023, visto che il precedente è del 2021. Henderson, però, afferma che - sebbene questo sia il piano - le sue fonti si riterrebbero molto sorprese se ciò avvenisse. In altre parole, la data di uscita ritenuta più credibile è il 2024.

Battlefield 2042

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di rumor e non di informazioni ufficiali. Anche ammesso che quanto indicato da Henderson sia corretto, è possibile che i piani di EA cambino e che il nuovo Battlefield venga anticipato o posticipato ancora di più.

Battlefield 2042 ha subito uno sviluppo travagliato e il risultato finale non ha soddisfatto i giocatori. Ancora adesso, il gioco ha bisogno di varie correzioni e il numero di giocatori attivi è mediamente molto basso. Non sembra assurdo pensare che EA e i suoi team di sviluppo decidano di prendersi un po' più di tempo per capire come realizzare un nuovo gioco di qualità.