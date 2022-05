Disney+ ha ottenuto altri 8 milioni di iscritti: ecco le cifre totali del successo del servizio

Nel mentre Netflix perde iscritti, uno dei suoi diretti rivali ne ottiene. Parliamo di Disney+, che ha guadagnato altri 8 milioni di iscritti circa nell'ultimo trimestre fiscale. In totale, la compagnia può ora contare su circa 140 milioni di iscritti al servizio di video streaming.

Ancora più precisamente, Disney+ ha guadagnato 7.9 milioni di iscritti negli ultimi tre mesi. Il totale esatto è ora di 137.7 milioni. Per darvi un punto di confronto, a febbraio gli iscritti erano 129.8 milioni, mentre ad aprile 2021 erano 103.6 milioni.

Questi numeri sono calcolati contando tutti gli iscritti di Disney+ in tutti i mercati, compreso Hotstar, una versione specificatamente indiana del servizio di video streaming. Precisamente, Disney+ conta 87.6 milioni di iscritti, mentre Hotstar vale 50.1 milioni. È quest'ultima la divisione in più rapida crescita, con un +42% anno su anno, rispetto al +28% anno di Disney+.

Anche se non direttamente collegati, ricordiamo che Disney possiede anche ESPN+ e Hulu, altri servizi di video streaming che contano rispettivamente su 22.3 milioni e 45.6 milioni di iscritti. In totale, la compagnia ha 205.6 milioni di iscritti ai propri servizi, in crescita rispetto ai 196.4 milioni di febbraio.

Disney+ continua crescere e a proporre sempre più serie TV, soprattutto per quanto riguarda i propri prodotti di punta, ovvero Marvel e Star Wars. A breve, infatti, vedremo Obi-Wan Kenobi e, inoltre, la produzione di Star Wars Ahsoka è iniziata.