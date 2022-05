Disney è certa che i suoi film possono avere successo senza essere pubblicati in Cina

I film Disney sembrano essere ovunque, ma non è esattamente così. Il mercato cinese è ancora difficile da penetrare. In una riunione finanziaria, il CEO Bob Chapek ha detto agli azionisti che, sebbene la situazione sia complicata, è certo che i film di Disney possono avere successo anche senza la Cina.

Il commento è arrivato in risposta a quanto detto da un analista, che ha sottolineato come storicamente i film Disney non hanno vita facile in territorio cinese. Ad esempio, sia Shang-Chi che Marvel's Eternals sono stati bloccati. Le motivazioni dietro ai rifiuti sono molteplici e possono essere legate ai temi, alle immagini o semplicemente al fatto che il film include un attore o un attrice che ha rilasciato commenti negativi sul governo cinese. Inoltre, la Cina ha un tetto massimo di film stranieri che possono essere ammessi ogni 12 mesi.

Doctor Strange

Chapek sottolinea però che Encanto e Assassinio sul Nilo sono arrivati in Cina e ha confermato che Disney continuerà a proporre i propri film per la pubblicazione in tale regione. Al tempo stesso, ha affermato che il successo di un film non è realmente condizionato dall'arrivo in Cina. Ad esempio, Doctor Strange e il Multiverso della Follia non è stato pubblicato in Cina, ma - secondo Chapek - gli introiti al botteghino hanno superato i 500 milioni di dollari in meno di una settimana.

Il successo di Disney non è solo legato al film, ovviamente, ma anche alle serie TV. Ad esempio, in questo momento la compagnia sta lavorando a Star Wars Ahsoka: la produzione della serie è iniziata, come è stato annunciato con questo scatto fotografico.