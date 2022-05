Starfield è "davvero fantastico", dice l'attore Stephen Ford

Starfield sarebbe "davvero fantastico", secondo quanto riferito dall'attore Stephen Ford su Twitter, rispondendo all'interno di una discussione lanciata da lui stesso sul nuovo gioco Bethesda, per il quale - secondo alcune voci di corridoio - starebbe lavorando come doppiatore.

La questione è partita con un simpatico tweet in cui Starfield è simboleggiato dalla figura immensa del Dr Manhattan di Watchmen (con il volto del "Chad Guy") che si staglia su un altro profilo in confronto piccolissimo, che rappresenterebbe i The Game Awards 2022. Il messaggio sembra chiaro: per Ford, il nuovo gioco Bethesda sarebbe destinato a giganteggiare all'interno dei The Game Awards di prossima edizione.



La cosa ha ovviamente fatto scaturire una discussione, con un utente che ha fatto presente come, nonostante tutto l'hype che lo circonda, sarà comunque un gioco pieno di bug come accade ai titoli Bethesda, secondo questo. Ford ha risposto direttamente al tweet riferendo semplicemente "No, è piuttosto fantastico".



Ovviamente la questione dice poco sul gioco in sé ma apre alcuni interrogativi: il fatto che un attore di una certa fama si sia esposto così in prima persona per lodare Starfield fa pensare che abbia qualche aggancio con il gioco o che quantomeno l'abbia visto in qualche forma, cosa che introduce l'idea che possa far parte della produzione, forse come doppiatore.

Inoltre, questa sorta di coinvolgimento emotivo sembra dare buoni segnali sulla qualità del gioco, avendo spinto un attore in una discussione su Starfield su Twitter, andando anche a rispondere ai detrattori. In ogni caso, restiamo in attesa di notizie concrete sul nuovo gioco Bethesda, che ovviamente arriveranno nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, quando probabilmente vedremo Starfield in azione, dopo le nuove immagini sugli interni emerse nei giorni scorsi.