Starfield: nuove immagini mostrano interni di navi e basi in concept art

Starfield torna a mostrarsi in nuove immagini che illustrano soprattutto interni di navi e basi spaziali, ma ancora una volta si tratta di concept art, visto che Bethesda continua a mantenere la massima segretezza sui contenuti effettivi del gioco.

Le immagini possono essere viste a questo indirizzo, all'interno del subReddit dedicato a Starfield, con 6 illustrazioni che, se non altro, servono per vedere quali siano le ispirazioni che hanno guidato la realizzazione degli scenari utilizzati nel gioco.

Starfield, concept art di un interno

Anche in questo caso, risulta ben visibile lo stile a metà tra fantascienza e tecnologia realistica che permea un po' tutta la visione di Starfield, in quel particolare taglio artistico che gli sviluppatori hanno definito "NASApunk".

Le immagini degli interni risultano infatti alquanto credibili, con spazi ristretti e pieni di complesse strutture tecnologiche tra tubi, cavi, elementi elettronici e meccanici di vario tipo, tutti inseriti nella minore quantità di spazio possibile come spesso accade ai mezzi spaziali reali.

Non si tratta di una fonte ufficiale ma le illustrazioni sembrano autentiche, essendo effettivamente in linea con quelle già distribuite in precedenza da Bethesda per il suo nuovo gioco di punta. Per il resto, attendiamo di vedere Starfield in azione e ormai dovrebbe mancare poco: il gioco dovrebbe infatti avere una parte da protagonista all'interno dell'Xbox & Bethesda Showcase fissato per il 12 giugno 2022 alle ore 19:00, ovvero l'evento annuale di maggiore importanza per quanto riguarda annunci e presentazioni per Xbox.