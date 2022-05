People Can Fly lavora a 5 nuovi giochi, tra cui due progetti per Square Enix e Take-Two

People Can Fly, gli autori di Bulletstorm e Outriders, hanno in cantiere 5 nuovi giochi, tra i quali è incluso un nuovo titolo realizzato su commissione per Square Enix, con nome in codice "Project Gemini", e uno per Take-Two Interactive, chiamato "Project Dagger".

La conferma è arrivata dal resoconto per l'anno fiscale 2021 di People Can Fly. Gli altri giochi a cui sta lavorando lo studio sono Bifrost, un progetto auto-pubblicato, nonché Victoria e RED, di cui al momento non sono stati condivisi dettagli, se non che sono ancora alla fase concettuale.

People Can Fly, alcuni dei giochi realizzati dallo studio

Apprendiamo inoltre che tra gli obiettivi futuri dello studio c'è quello di aumentare il numero di giochi auto-pubblicati, continuando al tempo stesso lo sviluppo in parallelo di giochi tripla A in partnership con vari publisher, nonché di rafforzare il know-how e le IP proprietarie, aumentando anche l'uso dell'Unreal Engine e investendo in nuovi segmenti dell'industria dell'intrattenimento.

Nello stesso resoconto, People Can Fly ha confermato che Outriders non ha prodotto profitti nel 2021, di conseguenza non ha ancora ricevuto nessuna royalty da Square Enix.