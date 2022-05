Outriders: niente profitti nel 2021, conferma People Can Fly

Outriders non ha prodotto profitti per tutto il 2021. La conferma è arrivata in un documento finanziario dello sviluppatore People Can Fly, che ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna royalty per il periodo che va dal lancio, avvenuto ad aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021. Sostanzialmente nel periodo dato il gioco non è riuscito a raggiungere il punto di pareggio.

Insomma, si tratta di un altro gioco in perdita tra quelli sviluppati da studi occidentali per Square Enix, di cui giusto recentemente è emersa una perdita di circa 200 milioni di dollari per Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy.

C'è da dire che in passato Square Enix aveva dichiarato che Outriders aveva superato le aspettative, sia per vendite digitali che per utenti attivi. Evidentemente le aspettative erano molto basse e ci si aspettava di raggiungere il pareggio vendendo contenuti in game o DLC.

Comunque sia si tratta dell'ennesimo elemento che mostra chiaramente come mai Square Enix abbia avuto tanta fretta di vendere la sua divisione occidentale a Embracer Group, per 300 milioni di dollari, per concentrarsi sulle produzioni giapponesi.