Xbox Cloud e Game Pass: dongle e app per TV in arrivo, dice Tom Warren

Xbox Cloud e Xbox Game Pass stanno andando incontro a una notevole espansione del servizio, attraverso un'iniziativa che comprenderà il prossimo lancio anche di una sorta di dongle TV per accedervi direttamente senza console e di app per Smart TV, secondo quanto riferito da Tom Warren.

Il giornalista di The Verge ha raccolto la notizia di oggi sul lancio di Fortnite giocabile gratis su Xbox Cloud Gaming su tutte le piattaforme, senza abbonamento, per riferire come questa iniziativa abbia a che fare con il programma "Xbox Everywhere" che sarebbe in corso all'interno di Microsoft, incentrato su un'estensione esponenziale dei servizi.



"Sono sicuro che ne sentiremo parlare nei prossimi mesi" ha scritto Warren, facendo forse riferimento a una possibile presentazione nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase fissato per il 12 giugno 2022. "xCloud si sta preparando a più mercati, più giochi e più dispositivi". Tra questi ultimi ci sarebbe un "TV Puck", come viene definito dal giornalista in questione, ovvero una sorta di disco da collegare alla TV in grado di far accedere direttamente ai giochi su Xbox Cloud.

In sostanza, una sorta di Chromecast o Fire Stick da collegare direttamente alla TV, probabilmente attraverso HDMI, per giocare senza dover utilizzare console o altri dispositivi, con un controller compatibile. All'interno dell'iniziativa ci sarebbe anche una possibile app per Smart TV, in maniera simile a quella di Google Stadia, che consentirebbe anche questa l'accesso diretto al catalogo di giochi su Xbox Cloud direttamente dalla TV.