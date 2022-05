Zelda: Ocarina of Time e altri tre giochi nella Hall of Fame del The Strong National Museum of Play

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sid Meier's Civilization, Ms. Pac-Man e Dance Dance Revolution sono stati inseriti nella World Video Game Hall of Fame dello Strong National Museum of Play. I finalisti della selezione del 2022 erano stati annunciati a marzo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei giochi più influenti di tutti i tempi

L'elenco comprendeva anche: Assassin's Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue e Words with Friends. Tutti questi titoli non ce l'hanno fatta.

Andrew Borman, curatore di giochi digitali, ha dichiarato sull'inclusione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time nella Hall of Fame: "Ancora oggi gli sviluppatori di tutto il mondo affermano che The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha influenzato il loro modo di creare i giochi. Il vasto mondo 3D da cui è composto il gioco, il sistema di combattimento fluido, i complessi enigmi e la storia che cambia nel tempo si combinano per ispirare meraviglia nei giocatori, che non lo hanno mai dimenticato."

La World Video Game Hall of Fame è attiva sin dal 2015 e comprende giochi come The Legend of Zelda (l'0riginale per NES), Super Mario Bros., Pokémon, Super Mario Kart e Animal Crossing, tra quelli di Nintendo.