Obi-Wan Kenobi collegato a Star Wars Jedi Fallen Order? Ewan McGregor sembra suggerirlo

Obi-Wan Kenobi, la nuova serie TV di Disney+, potrebbe essere in qualche modo collegata a Star Wars Jedi: Fallen Order, o comunque a un videogioco della serie, in base a quanto ha suggerito l'interprete del protagonista, Ewan McGregor, nel corso di una recente intervista.

Come fa notare IGN, durante un'intervista a Jimmy Kimmel Live, l'attore ha fatto un riferimento veloce ai collegamenti tra film, serie TV e videogiochi, che tuttavia non è passato inosservato e potrebbe significare una qualche connessione tra la serie e uno dei titoli videoludici appartenenti all'universo Star Wars, che per molti potrebbe essere Star Wars Jedi: Fallen Order.

Parlando della gestione multimediale del brand Star Wars, McGregor ha riferito che "tutte le linee narrative devono combaciare" e che "non si possono avere alcuni fatti in un videogioco che non corrispondono a quelli dei film".

Ewan McGregor in Obi-Wan Kenobi

Da qui parte la teoria riportata da IGN: in effetti Star Wars Jedi Fallen Order è ambientato intorno allo stesso periodo temporale della serie di Obi-Wan Kenobi, in un periodo in cui i Jedi sono ormai banditi e in gran parte scomparsi.

Quasi contemporaneamente, Obi-Wan Kenobi si rifugia in attesa di tempi migliori mentre Cal Kestis inizia la sua avventura in Star Wars Jedi: Fallen Order e questa possibile corrispondenza è ciò che ha stimolato a pensare a un collegamento tra i due titoli, ovviamente tutto da confermare. Nel frattempo, di recente abbiamo visto il poster ufficiale il trailer della serie TV.