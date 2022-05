Paramount+: il servizio video in streaming sta per arrivare in Italia

Paramount+ arriverà in Italia nella seconda metà del 2022, dunque c'è un periodo ufficiale per l'arrivo del servizio video in streaming della celebre casa cinematografica anche dalle nostre parti, in un'ottica di evidente espansione per la piattaforma.

Abbiamo visto proprio di recente l'annuncio sulla grande crescita di abbonati a Paramount+, guidata anche dal successo della serie TV di Halo, che peraltro in Italia è già disponibile ma attraverso Sky.

Halo, poster della serie TV di Paramount+

Presto sarà visibile direttamente sulla piattaforma d'origine, visto che questa è prevista arrivare quest'anno nel nostro paese.

A riferirlo è la stessa Paramout, in un comunicato in cui viene annunciato per il 22 giugno il lancio in Regno Unito e Irlanda, e successivamente, nel corso della seconda metà del 2022, anche in Italia a in vari altri paesi come Germania, Francia, Svizzera e Austria, in un'evidente espansione in Europa.

In Italia, per chi possiede già il pacchetto Sky Cinema o altri abbonamenti simili, l'accesso a Paramount+ sarà praticamente gratuito, ma sono previsti anche altri accordi con altre piattaforme. Per il resto, è previsto l'arrivo di app specifiche o dongle per la visione dei contenuti della piattaforma.

All'interno del catalogo troviamo produzioni di Showtime, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV e Nickelodeon: tra le serie ci sarà Halo, 1883, Star Trek: Strange New Worlds, The Offer, Mayor of Kingstown, The First Lady, The Man Who Fell to Earth e vari altri.