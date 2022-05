WWE: un RPG sul wrestling è in arrivo e verrà annunciato presto

In base a quanto riferito durante un recente meeting finanziario della WWE, è emerso che c'è un nuovo videogioco in sviluppo basato sulla celebre licenza e sembra trattarsi di un "RPG" sul wrestling, almeno secondo la vaga descrizione fatta in tale sede.

"Continuiamo a vedere una notevole forza nelle performance dei nostri giochi mobile con 2K e Scopely, SuperCard e Champions", ha riferito il brand manager (nonché lottatrice) Stephanie McMahon di WWE, durante la conferenza finanziaria in questione.

WWE 2K22, un'immagine del gioco

La quale è passata poi a introdurre quello che sembra essere un nuovo progetto in arrivo sul fronte dei videogiochi.

"WWE ha recentemente siglato un nuovo accordo nell'ambito dei videogiochi RPG che verrà annunciato presto. Continuiamo anche a valutare le possibili espansioni nel metaverso, sia per quanto riguarda gli ambienti già esistenti c he per proprietà decentralizzate, ne parleremo ulteriormente nei prossimi mesi".

All'interno di questi progetti, è stato toccato anche l'argomento del rilancio della serie storica con WWE 2K: "Dopo un'interruzione di più di un anno per migliorare leggine del gioco, abbiamo lavorato insieme ai nostri partner di Take Two Interactive, ascoltato gli utenti e i fan e abbiamo ottenuto la loro fiducia con un gioco che ha superato le nostre aspettative", ha affermato la McMahon.

C'è dunque la conferma che WWE 2K22 sia stato un successo per il publisher e anche per la WWE, con un rilancio che è andato anche meglio del previsto, sia dal punto di vista delle vendite che della critica, secondo quanto riferito dalla federazione di wrestling americana.