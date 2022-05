Batman: il cosplay di Poison Ivy di cassandracosplays è tutta natura

Vediamo questo cosplay di Poison Ivy, una delle antagoniste di Batman, che punta tutto sull'aspetto più naturale del personaggio, ossia sul suo profondo rapporto con la natura e il verde. In fondo c'è un vestito migliore delle foglie? Per cassandracosplays evidentemente no.

Difficile parlare di rigorosità o meno del costume realizzato dalla cosplayer, visto che Poison Ivy è un personaggio che nel corso degli anni ha avuto più interpretazioni e versioni. In questo caso è stata scelta la versione più iconica del personaggio, quella che la vede in simbiosi con l'ambiente.

Il risultato è davvero entusiasmante e dal grande impatto visivo, anche grazie alla location della foto, adattissima a sottolineare i tratti principali del personaggio.

Poison Ivy è un personaggio creato da Robert Kanigher e Sheldon Moldoff. Fu introdotta nei fumetti di Batman nel 1966 ed è il nome da criminale assunto da Pamela Lillian Isley, scienziata dal tocco velenoso, capace di controllare la vita vegetale.