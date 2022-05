Cina: nuova stretta sui live streaming, vietate donazioni e visione dopo le 22:00 per i minorenni

Il governo cinese ha annunciato nuove normative legate alla fruizione di live streaming in Cina da parte dei bambini e adolescenti. Nello specifico, la nuova regolamentazione impedisce ai minorenni di donare soldi agli streamer e di guardare dirette dopo le 22:00. La National Radio and Television Administration afferma che "le piattaforme devono intensificare i controlli per impedire agli utenti minorenni di dare mance ai livestreamer o di diventare loro stressi degli streamer senza il consenso di un tutore".

Come riporta Reuters, le nuove regole stabile dal governo cinese vietano agli spettatori sotto i 18 anni di età di fare delle "tip" (ovvero delle "mance", il termine utilizzato per le donazioni tramite le piattaforme di streaming come Bilibili) agli streamer.

Inoltre, chiunque visualizzi delle livestream con un account Kid troverà tutti i contenuti bloccati dopo le 22:00. Allo stesso modo i content creator dovranno "rafforzare la gestione delle ore di punta per tali spettacoli" in modo da adeguarsi alla nuova normativa.

Tali norme coinvolgeranno tutti i servizi di streaming cinesi più popolari, tra cui Bilibili, Huya & Douyu di Tencent e Douyin (in pratica la versione cinese di TikTok). Non verranno applicate invece a Twitch e YouTube, ma ciò non è molto rilevante, dato che entrambe le piattaforme sono state vietate da tempo in Cina.

Questa non è la prima volta che il governo cinese applica una regolamentazione più stringente per i live streaming. A metà aprile infatti era stato vietato lo streaming dei giochi non autorizzati dalla National Radio and Television Administration, tra cui figura anche Elden Ring ad esempio.