ASUS ROG Zephyrus G14 2022, la recensione di un eccezionale laptop da 14 pollici per giocatori

Caratteristiche hardware

L'ASUS ROG Zephyrus G14, piccolo ma da non sottovalutare

L'ASUS ROG Zephyrus G14 è il laptop più piccolo della famiglia, ma promette comunque produttività elevata e gaming di buon livello grazie a un hardware notevole pensato proprio per dispositivi di questa taglia. Come cuore infatti, ha un processore a basso consumo, con un TDP di 35 W, ma di fascia alta nella sua categoria. Si tratta del nuovissimo AMD Ryzen 9 6900HS da 8 core e 16 thread che combina i miglioramenti dell'architettura Zen3+, tra cui supporto DDR5 e connettività migliorata, con un processo produttivo a 6 nanometri. Da qui frequenze più elevate del predecessore con il relativo aumento, non drastico ma sensibile, nelle prestazioni. In più troviamo la nuova scheda video integrata AMD Radeon 680M da 12 compute unit che garantisce un bel salto con prestazioni in gioco all'incirca raddoppiate rispetto alla grafica integrata della generazione precedente.

Parlando di gaming però, la voce grossa la fa la nuova GPU discreta montata in questo portatile, l'AMD Radeon RX 6800S, la più potente delle nuove Radeon pensate per garantire un buon equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni in gioco. Per questo equipaggia un chip Navi 23 e si accontenta di clock inferiori a quelli della serie M, ma in questo modello può contare su tutte le 32 compute unit RDNA 2, ognuna dotata di un Ray Accelerator, e quindi su tutti i 2048 stream processor del chip.

I tasti multimediali e i LED nascosti dell'ASUS ROG Zephyrus G14

La frequenza nominale di Game Clock della GPU AMD è di 1975 MHz a fronte di un TDP di 100 W, ma la frequenza effettiva è inevitabilmente influenzata dalle impostazioni del laptop che in modalità Prestazioni risulta leggermente frenato per questioni di temperature e rumorosità. In modalità spinta il laptop alimenta la scheda con ben 105 W, superando i 100 W del TPD ufficiale, grazie alla tecnologia SmartShift Max che bilancia la distribuzione di energia tra scheda grafica e processore in base al tipo di carico di lavoro. Tutto sostenuto da 8 GB di memoria a 16 Gbps che sono più che sufficienti per non frenare la GPU in 1920 x 1200 e in 2560 x 1600, le due risoluzioni di riferimento del portatile ASUS.

Diversa la questione in 4K, pensando all'uso come desktop replacement con uno schermo esterno, visto che si tratta di una risoluzione che per una scheda del genere è a portata, escludendo titoli particolarmente leggeri o datati, solo ricorrendo all'upscaling che lavora su una risoluzione di rendering inferiore. Purtroppo per il momento l'unico upscaling disponibile su soluzioni AMD è la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR), limitata e implementata solo in alcuni titoli. Ma l'arrivo dell'ormai imminente FSR 2.0 promette di dare una marcia in più a tutte le GPU AMD. Si parla infatti di un'implementazione più facile e, cosa ancora più importante, si parla di un algoritmo perfezionato che promette di migliorare nettamente la qualità dell'immagine. In ogni caso l'FSR 1.0, disponibile in oltre settanta titoli tra cui God of War e Godfall che troverete nei nostri test, rappresenta comunque un'arma in più per un laptop che promette ottime prestazioni in 1080p, buone prestazioni in 1440p e una dotazione complessiva notevole per i creator.

L'ASUS ROG Zephyrus G14 si affida a plastica di qualità per l'elegante chassis e sfrutta l'alluminio per una parte della pancia

Troviamo anche 32 GB di memoria DDR5 con clock 4800 MHz e CL 40, ulteriore pregio in ottica produttività per questo modello top di gamma che non a caso è abbastanza costoso. Viene infatti venduto a ben 2599€ che includono però, display AniMe Matrix, schermo di alta qualità, quattro altoparlanti, design peculiare, una batteria da 76 Wh e gode di una buona connettività tra HDMI dedicata, slot microSD e 4 porte USB, con una delle due Type-C che ha anche capacità di ricarica e funziona come DisplayPort. Tutto questo con gli ovvi miglioramenti al raffreddamento che tra l'altro può contare, per quanto riguarda l'ingresso dell'aria, su una superficie inferiore piena di feritoie.

Le dimensioni però, comportano qualche compromesso il più evidente dei quali è la mancanza di una porta di rete che potrebbe far storcere il naso a chi punta al ping più basso possibile. Ma non si tratta certo di un dispositivo per il gaming competitivo ai massimi livelli. Ce lo dice lo schermo che preferisce la qualità al refresh, per quanto 120 Hz siano comunque più che sufficienti per gran parte degli scenari. Per la resa dell'immagine però, sono più importanti i 2560 x 1600 pixel, la luminanza tipica di 500 nit e una copertura del colore DCI-P3 del 100%, tutti elementi che in combinazione con un pannello 16:10 e con la certificazione Pantone strizzano l'occhio anche a creator e produttività in generale.

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 GA402RK