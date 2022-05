Star Wars Ahsoka: la produzione della serie è iniziata, annuncia Disney+ con uno scatto fotografico

Disney ha annunciato tramite Twitter che la produzione della serie TV Star Wars Ahsoka è iniziata. Inoltre, è stato condiviso uno scatto fotografico che proviene direttamente dal set e che mostra anche il cappello di Dave Filoni, il "guru" del lato televisivo di Star Wars.

Dave Filoni è colui che ha aiutato a rendere Ahsoka un'icona del franchise all'interno di Star Wars Clone Wars e Star Wars Rebels, prima di portarla in vita all'interno di The Mandalorian e Book of Boba Fett.

Sullo sfondo della fotografia, possiamo vedere dei monitor. Sono sfocati e non è possibile dire con certezza cosa mostrino, ma siamo certi che molti appassionati inizieranno ad analizzare l'immagine in cerca di indizi su Star Wars Ahsoka.

Ricordiamo che Ahsoka Tano entra nella saga come padawan di Anakin Skywalker durante la serie Clone Wars. Non faremo spoiler sulle sue vicende, ma bisogna sapere che è ritenuta da molti un ottimo personaggio e il suo passato sarà probabilmente molto importante per gli eventi della serie TV Disney + a lei dedicata.

Parlando di altre serie TV, Obi-Wan Kenobi potrebbe essere collegato a Star Wars Jedi Fallen Order: Ewan McGregor sembra suggerirlo.