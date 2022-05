AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative rinviato, ecco la nuova data di uscita

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative è stato rinviato in Europa da Spike Chunsoft, che ha comunicato la nuova data di uscita del gioco: sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dall'8 luglio.

Annunciato lo scorso luglio, AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative potrebbe in realtà approdare senza ritardi, il 24 giugno, quantomeno nella versione Steam, o almeno la pagina del gioco sulla piattaforma Valve presenta ancora tale data.

Il publisher ha giustificato il ritardo parlando di non meglio specificati problemi con la distribuzione internazionale, ma per quanto ne sappiamo il gioco non sarebbe comunque arrivato in formato retail qui in Italia: strano.

"Una notte piovosa di novembre, il cadavere di una donna viene rinvenuto in un luna park abbandonato, in sella a un cavallo della giostra. Kaname Date, del Metropolitan Police Department, accorre sulla scena del crimine", recita la sinossi ufficiale.

"Riconosce la donna. All'improvviso, sente un rumore provenire dall'interno della giostra. Subito s'introduce nella colonna centrale della giostra e lì trova una ragazza, che stringe tra le mani un rompighiaccio insanguinato..."

"Affina le tue abilità investigative in questo emozionante giallo fantascientifico con più finali diversi, che ti terrà col fiato sospeso per oltre 30 ore. Entra nei sogni per risolvere rompicapi e raccogliere indizi. Con molteplici risultati possibili e un tempo limite di 6 minuti, ogni secondo è prezioso."