Loki: la sua bisessualità "è un piccolo ma importante passo" per l'attore Tom Hiddleston

Tom Hiddleston ha affermato che la bisessualità di Loki è stato un piccolo ma importante passo nella giusta direzione. Secondo l'attore, comunque, vi è ancora molto da fare.

Ricordiamo che il personaggio è stato parte dell'MCU per un decennio prima di affermare di essere bisessuale. Il tutto è successo nel terzo episodio della serie Loki di Disney+.

Tom Hiddleston in Loki

Parlando con il Guardian, Hiddleston ha parlato della transizione dai film alla TV, dicendo che introdurre la bisessualità di Loki è stata un'opportunità per esplorare nuovi elementi del personaggio senza cambiare la sua identità. "Volevamo tutti mantenere l'integrità del personaggio. Volevo assicurarmi che non perdessimo le parti che la gente amava, proponendo però qualcosa di nuovo".

"Spero anche che il coming out di Loki come bisessuale sia stato significativo per le persone che lo hanno notato. È stato un piccolo passo, e c'è ancora molto da fare. Ma è stato sicuramente importante per tutti noi".

Dopo la rivelazione della bisessualità di Loki lo scorso giugno, anche la regista Kate Herron ha affermato che è stato un piccolo ma importante passo. "Dal momento in cui mi sono unita a Loki è stato molto importante per me, e il mio obiettivo, riconoscere che Loki fosse bisessuale. È una parte della sua identità e anche di chi sono io. So che questo è un piccolo passo ma sono felice, e sono felice che ora sia nel canon dell'MCU."

