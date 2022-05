Steam Deck, video su supporto 40-60 Hz e Variable Rate Shading da Digital Foundry

Steam Deck ha introdotto alcune interessanti funzionalità con l'ultimo firmware, nella fattispecie il supporto alle frequenze di aggiornamento da 40 a 60 Hz, il Variable Rate Shading e altro ancora: ne ha parlato Alex Battaglia nel nuovo video di Digital Foundry.

Come dimostrato alcuni mesi fa da Ratchet & Clank: Rift Apart, la modalità a 40 fps si pone come una feature davvero interessante, in quanto unisce un certo grado di fluidità alla possibilità di puntare su preset più alti, e ciò torna comodo in particolare con i giochi più pesanti, ad esempio quelli che supportano il ray tracing.

Battaglia ha evidenziato anche un altro importante vantaggio dei 40 Hz, ovverosia un miglioramento sensibile della latenza relativa agli input, che rende l'esperienza di gioco più reattiva e precisa rispetto ai classici 30 fps.

Per quanto riguarda il Variable Rate Shading, si tratta di una tecnica che va a diminuire la qualità di determinati asset più nascosti alla vista, così da ridurre l'impegno della GPU e liberare risorse che potremo destinare ad altre funzioni.

Non è finita qui: l'ultimo firmware di Steam Deck rende anche l'handheld Valve più silenzioso, andando a ottimizzare il funzionamento del sistema di dissipazione del calore e la sua ventola.