AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative annunciato per PC e console, nel 2022

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative è stato infine annunciato in via ufficiale da Spike Chunsoft per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con uscita prevista per la primavera del 2022.

Si tratta appunto del seguito di AI: The Somnium Files che sembrava emergere dal sito teaser aperto dal publisher nelle ore scorse, svelato infine in forma ufficiale al termine del conto alla rovescia. Per conoscerlo meglio possiamo vedere anche il trailer di presentazione e alcune immagini a corredo.

La storia racconta di un misterioso omicidio da risolvere: sei anni prima degli eventi narrati, venne rinvenuta la metà destra di un cadavere, senza però che si riuscisse a trovare la parte mancante. Quest'ultima è stata rinvenuta sei anni dopo, stranamente in ottime condizioni, come se appartenesse a un uomo deceduto da poco tempo.

L'Agente Speciale Mizuki e il partner Aiba, un'intelligenza artificiale, sono incaricati di risolvere lo strano caso del serial killer degli "Half Body". Restiamo dunque in attesa di una data di uscita precisa per AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, che per il resto dovrebbe presentare una struttura simile al primo AI: The Somnium Files, avventura grafica thriller da parte di Kotaro Uchikoshi, autore anche della serie Zero Escape e di Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors.