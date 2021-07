Spider-Man Miles Morales su PS5: update 1.10 migliora la qualità del Ray Tracing

Insomniac Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Marvel's Spider-Man Miles Morales: precisamente parliamo dell'update 1.10, che si occupa di migliorare la qualità dei riflessi ray tracing del gioco in modalità Prestazioni Ray Tracing. Vediamo tutti i dettagli.

L'update 1.10 di Marvel's Spider-Man Miles Morales introduce su PS5 le seguenti modifiche:



Miglioramenti legati alle prestazioni e alla stabilità globale del gioco

Miglioramento della qualità dei riflessi ray tracing nella modalità grafica Prestazioni RT

Risolto un problema legato al motion blur su certi pedoni

Ray tracing migliorato per Marvel's Spider-Man Miles Morales

Come potete leggere, la parte più interessante dell'update 1.10 di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5 è legata al ray tracing. Per il resto, si tratta di piccole correzioni minori. Il precedente aggiornamento del gioco era stato rilasciato sia su PS4 che su PlayStation 5: in questo, trattandosi di un update per l'RT, è invece solo per la console più recente.

Rimanendo in casa Insomniac Games, vi segnaliamo anche le ultime novità su Ratchet & Clank: Rift Apart, 40 fps nella modalità Fedeltà sugli schermi a 120 Hz. Entrambi i titoli di Insomniac hanno ottenuto successo: Ratchet & Clank Rift Apart ha venduto ancora di più la seconda settimana in UK.