Microsoft annuncia una serie di Adaptive Accessories per persone con disabilità

Microsoft prosegue nel percorso già avviato da tempo verso una maggiore inclusività verso utenti con disabilità, presentando una nuova serie di Adaptive Accessories, studiati in modo da fornire diverse possibilità di sfruttare input con dispositivi elettronici anche per coloro che non possono usare i sistemi tradizionali.

Si tratta di un'evoluzione dello studio che ha portato già all'Xbox Adaptive Controller, in questo caso però con una gamma più vasta di soluzioni che possono prestarsi a esigenze diverse, intese al momento per interagire con PC Windows.

Microsoft Adaptive Accessories

I dispositivi in questione sono il risultato di uno studio portato avanti dal Microsoft Inclusive Tech Lab in collaborazione con la community composta da utenti con disabilità, in modo da fornire delle alternative per coloro che hanno difficoltà ad utilizzare i sistemi tradizionali come controller, mouse e tastiere.

Non si tratta necessariamente di controller da gioco, ma di sistemi più complessi che possano sostituire tutte le funzioni standard di mouse e tastiera attraverso nuovi sistemi di input più facilmente accessibili e utilizzabili da utenti che non possono contare sull'uso standard di arti, mani e dita.

Gli elementi centrali sono il Microsoft Adaptive Mouse, il Microsoft Adaptive Hub e il Microsoft Adaptive Button: tutti e tre possono essere configurati e modificati a piacere in base alle esigenze, con il primo che può essere adattato a impugnature o appoggi diversi, il secondo per modificare l'uso di tastiere o sistemi di input differenti e il terzo per fornire funzionalità aggiuntive e di supporto.

Si tratta di strumenti che hanno vari utilizzi e vengono presentato soprattutto come elementi di input utili per vari ambiti lavorativi, che comprendono l'uso del PC per vari computi. L'uscita dei Microsoft Adaptive Accessories è prevista per l'autunno 2022.