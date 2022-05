Sniper Elite 5: le funzioni uniche del DualSense 5 sono state spiegate dagli sviluppatori

GamesRadar ha recentemente avuto occasione di parlare con Rebellion, sviluppatore di Sniper Elite 5. L'Head of Design Jonathan Woodward ha spiegato in tale occasione quali sono le caratteristiche uniche del gioco proposte tramite il controller DualSense di PS5.

Precisamente, viene spiegato che le varie armi restituiranno un feedback diverso alla pressione del grilletto. Inoltre, il team ha inserito funzioni che abbiamo visto, in modo simile, in giochi first party come Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart: a seconda di come si preme il grilletto sinistro, cambia il tipo di visuale di mira. Ad esempio, se si preme solo in parte, si passa alla mira sopra la spalla, mentre se si preme totalmente si passa alla visuale del mirino. "C'è una resistenza a metà corsa che rende estremamente intuitivo passare da una all'altra visuale molto rapidamente." Spiega Woodward.

La mira tramite DualSense PS5 in Sniper Elite 5 sarà gestita con vari livelli di pressione del grilletto

Inoltre, Woodward spiega che il team ha inserito la "ricarica attiva" tramite il DualSense di PS5. Sia a livello visivo, ma soprattutto per quanto riguarda la pressione dei grilletti, il giocatore può percepire l'intervallo di ricarica dell'arma e, premendo nel giusto momento, l'operazione sarà più rapida.

Ovviamente, ci saranno poi funzioni legate al feedback aptico del DualSense di PS5, ovvero alla vibrazione avanzata. A seconda di quello che accade, si avvertiranno vibrazioni differenti, ad esempio si percepirà il tremito di armi da fuoco nelle vicinanze.

Vi lasciamo infine al nostro provato in versione PC di Sniper Elite 5.