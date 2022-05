Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S: versione migliorata in arrivo?

Sta riemergendo la voce di corridoio sulla possibilità che Red Dead Redemption 2 possa avere una versione migliorata e next gen su PS5 e Xbox Series X|S, secondo quanto riferito fugacemente dall'insider AccountNGT nelle ore scorse ma poi cancellato dopo poco.

Non è la prima volta che se ne parla: già a febbraio dell'anno scorso era emerso un rumor su un possibile remaster del primo capitolo in uscita, condito poi dall'idea di un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S del secondo capitolo, ma finora non c'è stata alcuna comunicazione al riguardo da parte di Rockstar Games, sempre decisamente restia a fornire informazioni sui suoi titoli di grosso calibro.

Al momento, non ci sono versioni native di Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X|S, cosa piuttosto strana considerando che anche GTA V, gioco precedente a quello western, ha ricevuto di recente la sua versione next gen.

Red Dead Redemption 2, uno screenshot del gioco

Considerando i tempi di Rockstar Games, potrebbe comunque volerci del tempo prima di vedere un'operazione del genere, ma secondo il leaker AccountNGT il gioco sarebbe "in arrivo".

A dire il vero non sappiamo bene come prendere la cosa, anche perché l'utente in questione ha cancellato il messaggio dopo poco, cosa che potrebbe rappresentare la correzione di un errore oppure portare all'idea che si tratti di un'informazione corretta e tenuta segreta, ma al momento va presa come una semplice voce di corridoio totalmente incontrollata.