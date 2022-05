Rabbids: Party of Legends annunciato da Ubisoft con data di uscita

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di Rabbids: Party of Legends in occidente, con uscita prevista per il 30 giugno 2022 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, con un cambio di nome rispetto a quello usato in origine dallo stesso gioco.

Il titolo in questione è in effetti Rabbids: Adventure Party, gioco che venne sviluppato appositamente per il mercato cinese e presentato all'evento ChinaJoy nel 2019.

Ora è stato recuperato per il mercato occidentale, sul quale arriverà con il nuovo nome Rabbids: Party of Legends per il 30 giugno 2022.

Il gioco è stato annunciato all'interno dei vari programmi di Ubisoft per l'anno fiscale, considerando che si è aperto di recente quello nuovo dopo la conclusione del trimestre al 31 marzo 2022. Rabbids: Party of Legends è un party game con protagonisti i celebri conigli folli inventati da Ubisoft, con i quali prendere parte a vari mini-game multiplayer.

Tra gli altri programmi emersi per i prossimi mesi da parte di Ubisoft, sono stati annunciati anche Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids e Skull & Bones in uscita entro marzo 2023.