Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids e Skull & Bones in uscita entro marzo 2023

Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull & Bones usciranno entro marzo 2023, dunque nel corso dell'attuale anno fiscale: lo ha annunciato Ubisoft nell'ultimo report fiscale.

I tre giochi non hanno ancora una data di uscita ufficiale, ma immaginiamo che durante l'estate arriverà qualche conferma in proposito. In particolare è probabile che Avatar: Frontiers of Pandora (anteprima) provi a sfruttare la popolarità di Avatar: La Via dell'Acqua (qui il primo teaser trailer), che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche a dicembre.

Anche per Mario + Rabbids: Sparks of Hope si parla di un'uscita entro la fine del 2022, cosa che avrebbe perfettamente senso e farebbe la felicità dei tantissimi giocatori che hanno apprezzato il primo episodio della serie strategica diretta dal nostro Davide Soliani.

Infine Skull & Bones è stato di recente vittima di un leak da cui è emerso un lungo video di gameplay e sembra che i lavori siano decisamente a buon punto, dunque potrebbe essere addirittura la prima fra queste tre produzioni a esordire, dopo tanti rinvii.

"Per il periodo 2022-2023 prevediamo il ritorno di una significativaa crescita legata ai brand più importanti, grazie a una line-up diversificata di giochi premium che includeranno Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull & Bones, nonché altri entusiasmanti titoli", si legge nel report.