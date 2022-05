Apex Legends: incassi totali per oltre 2 miliardi di dollari, annuncia Electronic Arts

Apex Legends ha totalizzato finora incassi per olte 2 miliardi di dollari: lo ha annunciato Electronic Arts nel suo ultimo report fiscale, sottolineando la straordinaria portata di questo successo.

Capace di coinvolgere oltre 100 milioni di giocatori, Apex Legends è stato protagonista di una crescita pari al 40% su base annua e a quanto pare l'ultima stagione è stata quella più apprezzata.

Apex Legends è approdato su PS5 e Xbox Series X|S (qui la nostra analisi) nelle scorse settimane, mentre procedono con successo i test relativi ad Apex Legends Mobile, in uscita il 17 maggio.

Parliamo dunque di una proprietà intellettuale che continua a espandersi e che sembra aver trovato la formula ideale per mantenere vivo il coinvolgimento dei suoi tantissimi utenti, con continue novità e contenuti inediti.

Sempre in casa Electronic Arts, come saprete ieri c'è stato l'annuncio che FIFA cambierà nome in EA Sports FC dal 2023.