Apex Legends Mobile: trailer di lancio e data d'uscita confermata da EA e Respawn

Arriva da parte di EA e Respawn la conferma sulla data d'uscita per Apex Legends Mobile, insieme anche a un trailer di lancio ufficiale per la nuova versione dello sparatutto battle royale, studiata appositamente per le piattaforme mobile: arriverà il 17 maggio 2022 su iOS e Android.

Dopo un lungo periodo di pre-registrazione, Apex Legends Mobile sarà dunque disponibile per tutti dalla settimana prossima, precisamente dal 17 maggio 2022, come annuncia anche il trailer che accompagna l'annuncio del prossimo arrivo da parte di EA e Respawn. Il video conferma anche la presenza di una nuova Leggenda esclusiva, così come era emerso nelle voci di corridoio precedenti all'annuncio.

Il nuovo personaggio si intravede soltanto, come una sorta di silhouette in controluce, dunque non è ancora chiaro di chi si tratti. A questo punto ci aspettiamo una presentazione più estesa nei prossimi giorni, considerando che la sua presenza emergerà probabilmente in tempo per il lancio del gioco.

Secondo quanto riferito dal noto insider Tom Henderson, il nuovo personaggio si chiamerebbe Fade e porta con sé alcune abilità particolari: Slipstream come abilità passiva, che consente di accelerare i movimenti alla fine di una scivolata, Flash Back come abilità tattica, che consente di tornare indietro dal Void e Fase Chamber come abilità Ultimate, che rilascia una sorta di gabbia in grado di inviare le leggende presenti nel suo raggio d'azione nel Void, anche se si tratta ancora di informazioni non ufficiali.

Vediamo dunque il trailer di lancio che presenta la Stagione 1 e prepariamoci all'arrivo di Apex Legends Mobile il 17 maggio 2022.