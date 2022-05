Switch Sports è giocato dai ventenni che erano fan di Wii Sports secondo Nintendo

Secondo quanto rivelato dal presidente di Nintendo - Shuntaro Furukawa -, Nintendo Switch Sports ha ottenuto successo e i giocatori che lo acquistano sono soprattutto i fan di Wii Sports che hanno circa 25 anni.

Precisamente, le informazioni sono state condivise durante una riunione finanziaria di Nintendo. Il presidente ha affermato che Nintendo Switch Sports ha avuto "un inizio estremamente forte in tutte le regioni". Non ci sono però dati precisi sulle vendite in questo momento.

Furukawa afferma che Nintendo Switch Sports è accessibile e interessante per molti tipi di giocatori, quindi potrebbe ampliare l'audience della console. Inoltre, afferma che la parte più grande degli acquirenti di Nintendo Switch Sports è composta "da clienti di circa 25 anni che erano soliti giocare a Wii Sports e Wii Sports Resort".

Il calcio di Nintendo Switch Sports

Ovviamente, non ci si può aspettare che Nintendo Switch Sports ottenga gli stessi risultati di Wii Sports (ovvero circa 83 milioni di copie), visto che quest'ultimo era incluso insieme alla console. Nel caso di Switch Sports, il fatto che sia venduto come gioco completo significa che ogni copia comporta un guadagno: gli obiettivi della compagnia giapponese saranno molto più bassi.

