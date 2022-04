Elden Ring: i talismani migliori e dove trovarli

Ecco come ottenere alcuni dei talismani più forti di Elden Ring, grazie ai quali potrete ottenere sfiziosi bonus alle statistiche e non solo per il vostro Senzaluce.

In questa guida di Elden Ring vi spiegheremo quali sono a nostro avviso i talismani migliori del gioco e come ottenerli durante le vostre avventure nell'Interregno. I talismani sono degli accessori equipaggiabili dal vostro Senzaluce e che offrono vari effetti offensivi, difensivi e non solo. Si possono ottenere in svariati modi, ad esempio all'interno dei forzieri o sconfiggendo determinati boss opzionali. Avanzando in Elden Ring potrete equipaggiare fino a un massimo di quattro talismani in totale e di conseguenza combinando gli effetti di accessori differenti potrete ottenere build uniche e adatte allo stile di gioco che preferite. In precedenza abbiamo visto come ottenere tutti i talismani leggendari di Elden Ring. Si tratta di accessori senza dubbio dagli effetti utili, ma non sono per forza i più forti in generale, senza parlare del fatto che in molti casi potrete ottenerli solo nelle fasi avanzate dell'avventura. In questa guida invece parleremo di talismani adatti a un po' tutti gli stili di gioco, includendo anche alcune opzioni piuttosto semplici da reperire nelle fasi iniziali del gioco. Cercheremo come al solito di limitare al minimo gli spoiler, ma tenete presente che per forza di cose dovremo menzionare, NPC, luoghi esplorabili nelle fasi avanzate e altro ancora.

Talismano tartaruga verde Elden Ring, la posizione del talismano della Tartaruga verde Il talismano Tartaruga verde aumenta la velocità di recupero della stamina di circa il 17%, offrendo dunque un vantaggio non indifferente per chi combatte corpo a corpo. Utile soprattutto nelle fasi iniziali di Elden Ring, ma in alcuni casi anche per delle build avanzate. Potrete ottenere il talismano Tartaruga verde in un sotterraneo nei pressi del Villaggio di Idrocanto, a nordest della regione di Sepolcride. L'ingresso non è difficile da individuare ma sarà necessario utilizzare una chiave della spada di pietra per rimuovere la barriera.

Talismano Favore dell’Albero Madre Elden Ring, la posizione del talismano Favore dell'Albero Madre Il talismano Favore dell'Albero Madre aumenta i punti vita del 3%, la stamina del 6,75% e il carico massimo del 5%. Si tratta dunque di un accessorio niente male se prediligete gli scontri con armi da mischia e che, se sarete un po' temerari, potrete recuperare già nelle fasi iniziali di Elden Ring. Questo accessorio si trova in un dungeon opzionale situato poco dopo la sezione del tutorial nel Cimitero abbandonato e che sicuramente avrete notato uscendo per via della vistosa nebbia che ne blocca l'accesso. Per rimuoverla servono due chiavi della spada di pietra, che tra l'altro è possibile ricevere come Ricordo iniziale. I mostri e i pericoli di questo dungeon non sono di certo pensati per un Senzaluce alle prime armi, ma volendo potrete comunque ottenere l'amuleto sopracitato, dato che per farlo non dovrete sconfiggere alcun boss. Una volta entrati calatevi nella zona velenosa e correte per non subire lo status veleno. Ora fate particolarmente attenzione a una trappola meccanica a forma di carro che farà su e giù lungo un corridoio e usate le rientranze ai lati per ripararvi tenendo d'occhio nel frattempo i fastidiosi nemici armati con delle balestre. Proseguite lungo questo corridoio mortale finché non arriverete a un ponte di pietra stretto, lasciatevi cadere alla sua sinistra per scendere al livello inferiore. Avanzate facendo attenzione ai nemici e alla trappola lanciafiamme poco più avanti. Procedete verso il corridoio dietro alla trappola e preparatevi a correre come dei forsennati: il talismano si trova alla fine di un ponte di pietra, ma lungo il tragitto appariranno due abomini piuttosto forti e molto difficili da abbattere se siete a inizio gioco. Cercate dunque di recuperare il talismano e successivamente fuggite a gambe levate, oppure preparatevi a rinunciare alle rune in vostro possesso. Nella nostra guida ai Talismani leggendari di Elden Ring troverete anche i dettagli su come trovare la variante +2 di questo accessorio, che potrete ottenere in una fase molto avanzata dell'avventura.

Scarabeo d’oro Elden Ring, la posizione del talismano Scarabeo d'oro Il talismano Scarabeo d'oro aumenta la quantità di rune ricevute dai nemici sconfitti del 20%. Inutile dire quanto sia utile questo effetto. Potrete ottenere lo Scarabeo d'oro uscendo vittoriosi dalla boss fight del mini-dungeon opzionale Caverna abbandonata, situato nella regione di Caelid. Nel punto indicato nella mappa qui sopra troverete un canyon, per entrare nella caverna sarà necessario saltare su una sporgenza che si trova nella parete rocciosa sul lato est.

Stemma cariano in filigrana Elden Ring, la posizione di Iji, l'NPC che vende lo Stemma cariano in filigrana Se usate frequentemente le abilità speciali delle armi allora lo Stemma cariano in filigrana è quello che fa per voi. Questo talismano infatti riduce il quantitativo di PA consumati all'attivazione delle mosse del 25%. Potrete acquistare questo accessorio per 5.000 rune da Iji, NPC situato nei pressi del luogo di grazia "Strada per il maniero" a nord della regione di Liurnia, nel punto indicato nella mappa qui sopra. Tuttavia per far sì che il fabbro metta in vendita questo talismano dovrete prima avviare la quest di Blaidd. Se ancora non lo avete fatto, raggiungete Tetrobosco, un'area situata nella parte orientale della regione di Sepolcride. Recatevi presso le omonime rovine a sud e fate attenzione ai rumori di sottofondo finché non sentirete degli ululati. A questo punto recatevi alla Chiesa di Elleh, situata poche decine di metri più a nord del primo luogo di grazia all'aperto che sbloccherete nell'Interregno, e chiedete al mercante Kalé delucidazioni sugli ululati. L'NPC vi insegnerà il gesto dello schiocco delle dita. Ora dovrete eseguire questa azione nei pressi delle Rovine di Tetrobosco per far apparire Blaidd. Parlateci e vi chiederà di trovare un uomo di nome "Darriwil". Si tratta del boss della galera eterna del limiere, situata a sud della regione di Sepolcride, a nord ovest del ponte che porta alla Penisola del Pianto. Una volta sconfitto questo nemico parlate con Blaidd, che si troverà nei pressi dell'ingresso del portale che conduce all'arena del boss. Per sdebitarsi vi suggerirà di parlare con Iji. Ora recatevi da questo NPC e scegliete l'opzione di dialogo "Mi manda Blaidd" e il fabbro aggiungerà al proprio inventario lo Stemma Cariano in filigrana.

Talismano Spada rituale Elden Ring, la posizione del talismano Spada rituale Il talismano Spada rituale aumenta del 10% i danni dei vostri attacchi fintanto che la salute del vostro Senzaluce è al massimo. Sulle prime può sembrare un effetto potente ma incostante in quanto difficile da mantenere attivo, ma in Elden Ring esistono varie abilità ed equipaggiamenti con effetti "vampirici" o rigenerativi che permettono di mantenere al massimo i punti vita senza troppa fatica. A tal proposito nel paragrafo successivo parleremo di un talismano che ha un'ottima sinergia e relativamente semplice da trovare. Otterrete il talismano Spada rituale aprendo un forziere nei pressi delle Rovine di Lux, nell'altopiano di Altus, accessibile dopo aver sconfitto il boss di questo mini-dungeon.

Rugiada Benedetta Elden Ring, la posizione della Rugiada Benedetta La Rugiada benedetta è un talismano che ripristina gradualmente la salute del vostro Senzaluce una volta equipaggiato. Parliamo di 2 punti vita al secondo, il che potrebbe non sembrare molto, ma in realtà considerando i "tempi morti" tra uno scontro e l'altro, spesso basta per ripristinare completamente la salute (specialmente nelle fasi iniziali di Elden Ring quando i vostro PV sono ancora bassi) e limitare l'utilizzo delle ampolle curative, il che è un vantaggio non da poco durante l'esplorazione di dungeon particolarmente lunghi. Potrete ottenere la Rugiada Benedetta nelle prime ore di gioco. Recatevi nella Penisola del Pianto, la regione a sud di Sepolcride, e raggiungete la torre diroccata che si trova a sudovest. Eliminate i soldati di guardia e salite le scale per trovare un forziere. Si tratta in realtà di una trappola che vi teletrasporterà in un'area completamente differente. Pochi metri più avanti troverete un luogo di grazia, mentre avanzando ulteriormente vi imbatterete in un gigante di pietra. Non è necessario affrontarlo, potete benissimo ignorarlo e correre come forsennati per aprire il forziere alla sua destra, che contiene il talismano, per poi scappare a gambe levate.

Talismano della messa di pietra Elden Ring, la posizione del talismano della Messa di Pietra Il Talismano della messa di pietra è un must-have per le build da mago basate su Intelligenza, dato che potenzia i danni di tutte le stregonerie dell'8%. Potrete ottenere questo accessorio aprendo lo scrigno che si trova in cima alla Torre degli Albinauri, nelle Terre del sacro Albero Miquella, una regione opzionale situata a ovest delle Vette dei Giganti accessibile dal Grande Montacarichi di Rold utilizzando il Ciondolo segreto del Sacro Albero. Questo medaglione è composto da due parti, una potrete trovarla a Castel Sol (a nord delle Vette dei Giganti) e l'altro al Villaggio degli Albinauri (a sud della regione di Liurnia) interagendo con un NPC camuffato da vaso. Per poter entrare nella torre tuttavia dovrete prima infrangere il suo sigillo risolvendo un piccolo enigma ambientale. Niente di troppo complicato: dovrete uccidere uno dei diavoletti nei paraggi utilizzando le ceneri dei demoni zannuti (se non le avete potrete acquistarle dal mercante nomade a sinistra dell'ingresso dell'Accademia di Raya Lucaria) oppure sfruttando l'oggetto ramo ammaliatore per farli combattere tra di loro.

Scheggia di Alexander Elden Ring, la pozione dell'NPC Alexander La scheggia di Alexander aumenta di ben il 15% la potenza di attacco delle abilità speciali, un bonus davvero irresistibile se le utilizzate di frequente. Otterrete questo talismano come ricompensa finale della quest di Alexander, il vaso parlante gigante che incontrerete per la prima volta su un'altura a est di Colle Tempesta, tra i luoghi di grazia "Capanna del mastro guerriero" e "Sacroponte". Completare il suo set di missioni secondarie non è particolarmente complicato, ma sarà necessario arrivare a una fase molto avanza del gioco, dato che per l'ultimo step dovrete recarvi a Farum Azula in Frantumi. In alternativa, volendo poterte ottenere una versione depotenziata di questo amuleto uccidendo l'NPC prima ancora di completare la sua quest, ma ve lo sconsigliamo.

Sigillo Piaga di Radagon Elden Ring, la posizione del Sigillo Piaga di Radagon Il Sigillo Piaga di Radagon aumenta di 5 punti gli attributi Vitalità, Tempra, Forza e Destrezza. Un bonus davvero niente male, controbilanciato da un malus che aumenta del 15% i danni subiti. A nostro avviso i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi, quindi ve lo consigliamo caldamente. Il Sigillo Piaga di Radagon si trova a Forte Faroth, nella zona centrale della regione di Caelid, a sudovest dell'albero madre, fate riferimento alla mappa qui sopra. Entrate nel forte e dirigetevi a sinistra e salite la scala pioli. Una volta in cima, girate a destra e saltate già nello spiazzo. Proseguite e calatevi nel secondo buco nel pavimento. Girate a destra e una volta superato l'angolo (ci sarà un ratto ad attendervi) dovrete saltare sulla passerella che si trova dietro di voi. Proseguite (occhio ai ratti) e calatevi nel buco nel pavimento per scendere al piano sottostante, dove troverete un cadavere con addosso il Sigillo Piana di Radagon. Potrete ottenere una versione meno potente di questo talismano, chiamato Sigillo cicatrice di Radagon, sconfiggendo l'Antico eroe di Zamor, un boss opzionale accessibile dalla galera eterna a sudovest della regione Penisola del Pianto.

Sigillo Piaga di Marika Con effetti simili al talismano precedente, il Sigillo Cicatrice di Marika aumenta di 5 punti gli attributi Mente, Intelligenza, Fede e Arcano, ma anche del 15% i danni subiti. Anche in questo caso a nostro avviso il bonus alle statistiche offensive compensa ampiamente la difesa ridotta. Troverete il Sigillo Piaga di Marika a Elphael, un Legacy Dungeon segreto di Elden Ring che si trova all'estremo nord della mappa e raggiungibile da "Ordina, la città liturgica" situata a nord delle Terre del sacro Albero Miquella. Qui potrete sbloccare un portale che porta a Elphael risolvendo un puzzle che richiede di accendere quattro candele nella "galera eterna" situata nell'area. Una volta arrivati a Elphael avanzate fino a che non sbloccherete il luogo di grazia "Stanza delle preghiere". Da qui uscite in direzione nord e saltate sulla seconda trave di pietra che si trova sulla destra. Attraversatela e lasciatevi cadere sul cornicione sottostante. Fate il giro del cornicione e saltate verso il ponte in basso. Da qui nuovamente lasciatevi cadere sul cornicione sottostante e ancora per raggiungere il suolo. Da qui dirigetevi verso sud (occhio agli abomini che appariranno) fino ad arrivare a una stanza sigillata che richiederà una chiave della spada di pietra per essere aperta. Qui troverete il Sigillo Piaga di Marika. Esiste anche una versione meno potente di questo amuleto, chiamato Sigillo cicatrice di Marika, con bonus inferiori ma che potrete trovare in una fase meno avanzata del gioco. Lo otterrete esaminando un cadavere situato alla base di una cascata nel livello più alto del Fiume Siofra.