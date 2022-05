Elden Ring: le armi migliori per una build Forza e dove trovarle

Come al solito abbiamo cercato di limitare quanto possibile gli spoiler , ma per forza di cose dovremo parlare di luoghi avanzati, boss o NPC.

Inoltre, molte delle opzioni di cui parleremo di seguito sono armi non speciali, il che significa che potrete infonderle con le ceneri di guerra che preferite. Di opzioni interessanti ce ne sono a bizzeffe: con Passo del Limiere, ad esempio, potrete compensare la lentezza delle armi pesanti con scatti repentini e con tanti iframe, mentre l'Artiglio Leonino è un attacco con capriola in salto estremamente potente e stiloso, ereditato da Artorias di Dark Souls. Se non sapete quale scegliere date uno sguardo alla nostra guida alle Ceneri di Guerra migliori di Elden Ring .

L'armamento basato sulla Forza ha sempre il suo fascino nei titoli FromSoftware ed Elden Ring non fa eccezione. Parliamo infatti di armi solitamente lente, ma che picchiano davvero forte e possono rompere facilmente la postura degli avversari. Grazie alla patch 1.04 le armi colossali hanno ricevuto un sostanzioso buff in termini di velocità e delle potenza di attacco quando impugnate a due mani e di conseguenza sono quelle che hanno trovato maggiore spazio in questo articolo. Inoltre ci concentreremo su armi per una build indirizzata principalmente sulla statistica Forza, seppur con qualche piccolissima eccezione.

In questa guida di Elden Ring parleremo di quali sono a nostro avviso le armi migliori per una build basata sull'attributo Forza e dove trovarle nell'Interregno.

Lo Spadone è una lama dal design piuttosto semplice e senza fronzoli, nonché un omaggio all'arma di Gatsu, il protagonista di Berserk. È una degli armamenti con il danno fisico più alto del gioco, ha statistiche relativamente accessibili anche nelle prime ore di gioco e scala ottimamente su Forza. Ha attacchi lenti, come un po' tutte le armi colossali, ma compensa con un ottimo raggio d'azione. Usatela in combinazione con il l'Artiglio Leonino e sarete a posto per tutto il resto dell'avventura.

Spadone della lama innestata

Elden Ring, la posizione dello Spadone della Lama Innestata

Richiede : 40 in Forza e 14 in Destrezza

: 40 in Forza e 14 in Destrezza Scaling iniziale : C in Forza ed E in Destrezza

: C in Forza ed E in Destrezza Scaling +10: B in Forza e D in Destrezza

Forse lo Spadone della lama innestata non è tra le armi Forza più forti in assoluto, ma si può ottenere abbastanza facilmente nelle prime ore del vostro viaggio nell'Interregno di Elden Ring e dunque si tratta di un'opzione molto valida per almeno la prima metà dell'avventura. In particolare, l'abilità speciale non è affatto male: un rapido buff che potenzia per 30 secondi tutti gli attributi di 5 e aumenta la postura. Anche quest'arma è un omaggio, in questo caso alla serie del Trono di Spade basata sull'opera di George R. R. Martin.

Potrete ottenere lo Spadone della lama innestata a Castello di Morne, dopo aver sconfitto il boss "Progenie Leonina". A differenza di altri dungeon, il percorso per arrivare al boss tuttavia non è così ovvio (noi perlomeno sulle prime non lo abbiamo trovato), quindi per completezza vi spiegheremo come raggiungerlo.

Una volta usato l'ascensore all'ingresso, superate il primo gruppo di nemici e girate a destra per entrare in un deposito di armi. Da qui proseguite verso l'esterno, dove troverete una scala a pioli. Una volta in cima davanti a voi troverete una seconda scala, salite e poco più avanti lasciatevi cadere nello spiazzo sottostante. Ora andate dritti (occhio all'imboscata dei nemici volanti) e una volta in fondo calatevi a destra, dove troverete un luogo di grazia. Da qui proseguite scendendo verso il basso e saltando sull'edificio di fronte. Lasciatevi cadere al piano inferiore e a circa metà del ponte di pietra saltate sul tetto della torre a sinistra. Avanzate e calatevi dal tetto dell'edificio poco più avanti atterrando sulle travi. Avanzando troverete una spiaggia, con la stanza del boss in bella vista.