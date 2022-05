Trek to Yomi, un trailer live action mostra gameplay e attori in carne e ossa

Trek to Yomi è disponibile da questa settimana e, per promuoverlo al meglio, Devolver Digital ha anche pubblicato un nuovo trailer live action che mischia scene di gameplay con altre girate con attori in carne e ossa a interpretare samurai e combattenti vari.

La prima parte del video riportato qui sopra, fino a circa il minuto, è tutta costruita con scene girate dal vivo, con attori in costume nipponico e un'atmosfera che richiama i film classici del genere, a cui Trek to Yomi effettivamente si ispira, vista anche l'estetica in bianco e nero adottata per il gioco.

Il tutto riesce perfettamente a creare il clima giusto per entrare nell'ambientazione di questa nuova produzione di Flying Wild Hogs e Devolver Digital, che ha catturato subito l'attenzione di molti fin dalla sua prima presentazione. Come abbiamo visto nella nostra recensione di Trek to Yomi, il gioco presenta alcuni problemi in termini di gameplay ma complessivamente è un'esperienza davvero particolare e interessante, consigliata soprattutto a chi è appassionato del Giappone feudale.

Per il resto, ricordiamo che il gioco è inserito all'interno della prima mandata di titoli nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2022, dunque chi è abbonato può procedere liberamente al download di questa particolare reinterpretazione delle storie classiche di cappa e spada nipponiche, con riferimenti piuttosto palesi alla tradizione del cinema di Akira Kurosawa.