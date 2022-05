Gotham Knights: multiplayer cooperativo espanso a 4 giocatori, secondo il PSN

Gotham Knights sembra avere un multiplayer cooperativo a 4 giocatori, dunque più ampio rispetto a quello a due giocatori che era emerso in precedenza e che si credeva presente fino a qualche tempo fa, almeno in base ai dati riportati sul PlayStation Store.

Come riportato da PCGamesN, la pagina relativa a Gotham Knights riporta infatti il supporto per il gioco multiplayer per "4 giocatori in network", cosa che fa pensare al multiplayer cooperativo online per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente, contrariamente a quanto si pensava finora, ovvero un multiplayer per due giocatori al massimo.

Non possiamo ancora prenderla come informazione ufficiale, ma è dunque possibile che WB Montreal, il team di sviluppo che si sta occupando del gioco, abbia impiegato il tempo extra a disposizione prima del lancio in modo da poter introdurre un multiplayer cooperativo più esteso, che avrebbe notevole senso per questa tipologia di gioco.

Tuttavia, la descrizione parla ancora di un gioco che può essere affrontato in single player o "insieme a un altro eroe", dunque non è ancora chiaro di cosa si tratti.

A meno che le descrizioni non contengano errori o non siano state aggiornate a dovere, potrebbe anche essere possibile che vi siano presenti due diverse modalità per il multiplayer a due e a quattro giocatori.

In ogni caso, ne sapremo di più probabilmente il mese prossimo, considerando che Gotham Knights dovrebbe essere presente all'interno della Summer Game Fest fissata per il 9 giugno 2022, dunque attendiamo di saperne di più.