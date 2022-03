Gotham Knights: data di uscita svelata per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Tramite l'account ufficiale Twitter, è stata annunciata la data di uscita di Gotham Knights: il 25 ottobre 2022. Il gioco sarà pubblicato su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

L'informazione è stata condivisa con un semplice tweet, accompagnato dall'immagine che potete vedere qui sotto. Per il momento, non sono state indicate altre informazioni su Gotham Knights. È possibile che il gioco venga mostrato questa sera allo State of Play, ma considerando che la data di uscita è stata indicata in questo modo, pare improbabile.

La data di uscita di Gotham Knights (in formato inglese)

Gotham Knights ci porta in una Città di Gotham sotto il controllo dei criminali. Senza più Batman a salvare la situazione, sono i suoi alleati a prendere in mano la situazione. Questo permette al gioco di essere più focalizzato sulla cooperativa, con un massimo di quatro personaggi tra i quali scegliere e da usare per completare l'avventura.

Nella nostra più recente anteprima vi abbiamo spiegato che "Gotham Knights è stato protagonista al DC FanDome 2021 di una presentazione focalizzata esclusivamente sulla Corte dei Gufi, il che da un lato conferma il potenziale narrativo del gioco e la presenza di avversari davvero temibili, i cosiddetti Artigli, ma dall'altro lascia fuori tanti altri aspetti che immaginavamo sarebbero stati sviscerati in questa occasione. Le premesse sono dunque ottime, senz'altro superiori rispetto al reveal dello scorso anno."