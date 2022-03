Ship of Fools: trailer, periodo di uscita e dettagli di questo nuovo rogue-lite

Team17 e Fika Productions hanno annunciato oggi, con un trialer, Ship of Fools, un roguelite d'azione per due giocatori in couch co-op e multiplayer online, ambientato in alto mare. In uscita nel 2022 per PC e console, Ship of Fools segue un gruppo di marinai mentre si mettono alla prova in una serie di scontri mortali contro pericolose creature marine e mega-goliaths all'interno di un arcipelago, e tentano di trattenere la tempesta eterna e l'imminente Aquapocalypse.

La vita a bordo della nave è infida per i personaggi, noti come Fools, con caotici scontri a fuoco con i cannoni, battaglie con i remi e riparazioni del ponte. Mentre salpano a bordo dello Stormstrider per le tempestose acque che circondano l'arcipelago, i Fools devono lavorare insieme per evitare gli incontri con i nemici e assicurarsi di ottenere le proprie ricompense, scoprire tesori perduti e negozi remoti sulle isole, usare gli arpioni per saccheggiare oggetti alla deriva in mare aperto e, infine, sconfiggere il boss finale e cercare di fermare la fine del mondo. Man mano che si esplorano i vari percorsi e si progredisce, si possono sbloccare altri Folli, ognuno con la propria abilità speciale unica.

Nel cuore dell'Arcipelago c'è il Grande Faro, da dove i Fools salpano e si imbarcano nelle loro avventure. Durante il loro viaggio, salveranno anche individui bloccati nelle molte isole e li riporteranno all'hub, dove allestiranno delle bancarelle tramite le quali i personaggi potranno fare acquisti. Lungo la strada, nuovi tipi di cannoni possono essere acquistati, mentre gingilli e manufatti trovati nei mari dell'arcipelago possono dotare l'equipaggio di potenziamenti passivi.