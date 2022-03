Obi-Wan Kenobi: immagini dalla serie mostrano il protagonista e Reva, nuova antagonista

Entertainment Weekly ha pubblicato nuove immagini di Obi-Wan Kenobi, la serie della saga di Star Wars in arrivo su Disney Plus.

Come potete vedere sul sito di Entertainment Weekly, o qui sotto, sono state condivise delle immagini che mostrano Obi-Wan Kenobi. In queste immagini abbiamo modo di vedere Ewan McGregor nei panni del Jedi titolare, ma anche Joel Edgerton nei panni di Zio Owen. A seguire, troviamo spazio anche per il personaggio di Moses Ingram: parliamo di Reva, un'Inquisitrice che darà la caccia a Obi-Wan nel corso della serie.

In una delle immagini possiamo anche intravedere, sullo sfondo sfocato, il pianeta di Daiyu che è stato descritto come una "sorta di Hong Kong" dallo sceneggiatore Joby Harold. "Ha una vita notturna ispirata dalla cultura graffittara", ci spiega.

In un'altra immagine abbiamo modo di vedere Obi-Wan che fa amicizia con un eopie, un animale da soma. Il protagonista viene descritto dall'attore come "spezzato, senza più fede e sconfitto, ha quasi rinunciato".

