Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp rinviato per la guerra in Ucraina

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato a data da destinarsi per via della guerra in Ucraina: Nintendo non se l'è sentita di pubblicare quello che, per quanto semplificato e fumettoso, rimane un gioco a sfondo bellico con carri armati e quant'altro.

Precedentemente prevista per l'8 aprile, dunque fra esattamente un mese, la data di uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stata dunque spostata e per il momento non è dato sapere a quando verrà fissata: probabilmente tutto dipende dagli sviluppi della situazione.

"Alla luce dei recenti eventi internazionali, abbiamo preso la decisione di rinviare Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che avrebbe dovuto fare il proprio debutto su Nintendo Switch l'8 aprile", recita il post pubblicato dall'azienda su Twitter.

Nintendo rientra fra le aziende che si sono mosse comminando delle "sanzioni" più o meno limitanti nei confronti della Russia, in questo caso interrompendo il funzionamento dell'eShop sul territorio.

La casa giapponese ha scritto nel suo messaggio che ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno in futuro, ma come detto molto dipende da cosa accadrà nel mondo reale.