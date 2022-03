Elden Ring sfiora il perfect score su Famitsu, voti più alti di Horizon Forbidden West

Elden Ring ha sfiorato il perfect score su Famitsu, portando a casa tre 10 e un 9, per un totale di 39/40: voti più alti, sebbene non di molto, rispetto al pur bellissimo Horizon Forbidden West.

Famitsu, i voti del numero 1736



Elden Ring (PS5, Xbox Series, PS4 Xbox One) - 10/10/10/9 [39/40]

Horizon Forbidden West (PS5, PS4) - 9/9/9/10 [37/40]

The King of Fighters XV (PS5, Xbox Series, PS4) - 8/8/8/8 [32/40]

Qualche giorno fa abbiamo ragionato (provocatoriamente, certo) su come Elden Ring abbia annichilito Horizon Forbidden West, sebbene i numeri di questa superiorità non siano stratosferici in termini di critica e probabilmente di vendite.

Ad ogni modo, i redattori giapponesi di Famitsu hanno apprezzato molto l'ultima opera di Hidetaka Miyazaki, pur con la beffa del perfect score solo sfiorato, e hanno al contempo concesso l'onore delle armi alla seconda avventura di Aloy, che riceve infatti un 10 e tre 9 per un totale di 37/40.

Terzo in questa particolare classifica, che classifica in realtà non è, The King of Fighters 15 (recensione), valutato con quattro 8 per un totale di 32/40: non moltissimi per gli standard di Famitsu.