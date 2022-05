My Dress-Up Darling, il cosplay di Marin di suisai.uwu riprende una famosa scena dell'anime

Il personaggio più popolare e amato della serie My Dress-Up Darling è sicuramente Marin , la protagonista, diventata una tappa fissa per i cosplay, come dimostra questo lavoro di suisai.uwu, che ricrea una delle sequenze più celebri dell'anime.

Spesso i e le cosplayer non si limitano a creare e indossare i costumi dei loro personaggi preferiti, ma cercano anche di riprenderne le pose viste nelle varie serie, per dare un richiamo immediato ai fan, come fatto in questo caso da suisai.uwu.

Del resto My Dress-Up Darling si presta benissimo a questa operazione, essendo una serie incentrata proprio sul mondo dei cosplay. In effetti è come se si facessero i cosplay dei cosplay, un corto circuito niente male.

Il costume indossato da suisai.uwu è quello tipico del personaggio, ossia è l'intimo che Marin mostra prima di indossare un cosplay. In questa inquadratura in particolare, gli appassionati dell'anime hanno potuto ammirare tutto il suo fascino e la sua carica esplosiva.

My Dress-Up Darling racconta la storia di Marin, una ragazza appassionata di cosplay che collabora con il sarto Wakana Gojo alle sue opere, vivendo vicissitudini incentrate su questo mondo colorato e spietato.