Elden Ring: patch 1.04 disponibile, leggiamo cosa cambia

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.04 di Elden Ring, pubblicato la nota di rilascio ufficiale per spiegare tutte le novità. Si parla di bug sistemati e ribilanciamento di alcune armi e nemici, oltre che di performance migliorate.

Nota di rilascio breve della patch 1.04 di Elden Ring



Sistemati diversi problemi relativi ai personaggi non giocanti.

Risolti vari problemi di crash del gioco.

Risolto un problema di corruzione del file di salvataggio.

Risolti vari problemi relativi al calo del frame rate e allo stuttering.

Migliorate performance e stabilità.

Sistemato un bug che faceva spegnere all'improvviso le console.

Sistemati altri bug minori.

Per la nota di rilascio completa, cliccate qui.

Vi ricordiamo che se in questi momenti avete dei problemi di accesso ai server, è perché è in corso una manutenzione per il rilascio della patch.