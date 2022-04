Need for Speed: il prossimo capitolo sarà solo per PC, PS5 e Xbox Series X|S per Grubb

Secondo Jeff Grubb di VentureBeat, Electronic Arts ha deciso di pubblicare il prossimo Need for Speed unicamente per PC, PS5 e Xbox Series X|S. In altre parole, l'editore ha deciso di non realizzare una versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco di Criterion.

Jeff Grubb ha condiviso questa informazione tramite il suo show, GrubbSnax (dietro pagamento, trascritto da VGC). "Need for Speed è in arrivo quest'anno... è vero, il gioco dovrebbe arrivare a novembre. Se sei un fan di Need for Speed che hai acquistato una console di nuova generazione, ecco qualche novità: sarà solo next-gen. Sono passati al supporto esclusivo delle nuove console".

Ricordiamo che, ufficialmente, il prossimo Need for Speed è cross-gen. L'informazione era stata data dal Chief Studio Officer di EA, Lauren Miele. Secondo Grubb, però, la compagnia ha cambiato idea e il gioco arriverà solo su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che ovviamente su PC. Per ora si tratta ovviamente solo di un rumor e nulla più: dovremo attendere novità ufficiali.

Criterion ha lavorato su Need for Speed in passato, ma se ne è allontanata per aiutare DICE con Star Wars Battlefront II e, più recentemente, con Battlefield 2042. Criterion ha lavorato a Need for Speed Rivals, aiutando a far passare la serie nelle mani di Ghost Games, il quale, però, negli ultimi anni è divenuto solo un team di supporto. EA possiede anche Codemasters, dalla fine del 2020, che sono noti per le serie Dirt e F1.

Infine, vi ricordiamo che EA ha già confermato che non vi sarà un EA Play quest'anno, quindi non sappiamo quando riceveremo nuove informazioni sui giochi in arrivo.