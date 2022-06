European Tekken Cup annunciata, con Tekken Italy Championship ufficiale in Italia

Bandai Namco Europe ha annunciato la creazione della European Tekken Cup, con i Tekken National e Regional Championship, cosa che porta la competizione ufficiale anche in Italia con un vero e proprio Tekken Italy Championship nel nostro paese.

Bandai Namco Europe ha annunciato nuove competizioni ufficiali che mirano a sviluppare e consolidare le community di fighting game in Europa. La competizione avrà due step, prima i Tekken National & Regional Championship, poi la European Tekken Cup, che vedrà fronteggiarsi i migliori giocatori dei tornei nazionali. Potete trovare tutte le informazioni dettagliate sul sito www.tekkencup.eu.

I Tekken National & Regional Championship si terranno dall'estate all'autunno 2022 nei seguenti Paesi:

Benelux

Francia

Germania

Italia

Paesi Scandinavi

Polonia

Spagna

Regno Unito e Irlanda

In base al regolamento, ogni Tekken National & Regional Championship avrà delle classifiche specifiche in cui i giocatori locali possono guadagnare punti partecipando agli eventi dedicati. Solo i giocatori locali potranno vincere i punti nei rispettivi campionati locali e infine i migliori due giocatori di ogni campionato nazionale saranno selezionati per partecipare alla European Tekken Cup.

La European Tekken Cup contrapporrà i 16 giocatori derivanti dalle prime selezioni in un evento che si terrà a inizio 2023 a Lione, in Francia, con un montepremi di €25,000 e la possibilità di diventare il miglior giocatore europeo di Tekken.

Per quanto riguarda il Tekken Italy Championship, questo è organizzato da Lega eSport in Italia e rappresenta la competizione ufficiale del picchiaduro Bandai Namco. Aperto a tutti i fan, si tratterà di un evento sviluppato secondo le seguenti tappe:

18/19 giugno: Torneo invitational

9/10 luglio Evento Major #1

24/25 settembre Evento Major #2

15/16 ottobre Evento Major #3

FINALE - Maggiori informazioni saranno condivise più avanti

Potete trovare ulteriori informazioni in merito sul sito ufficiale dedicato al Tekken Italy Championship.