Halo Infinite: Battle Royale e Forgia in altri dettagli da recenti leak

Si continua a parlare di Halo Infinite con altri presunti leak emersi di recente, in particolare per quanto riguarda Battle Royale e Forgia, di cui sono emersi diversi dettagli sia dal già citato video di Sean W sia da un più affidabile video pubblicato su Twitter da Rebs Gaming.

Per quanto riguarda la modalità Battle Royale, questa sarà strutturata per offrire un'esperienza di gioco multiplayer allargata a una quantità di giocatori più ampia rispetto alla normale esperienza in stile Arena. In particolare, al momento i test si stanno svolgendo su match composti da 60 giocatori, anche se l'idea è di incrementare il conteggio oltre i 70.

La modalità in questione dovrebbe essere in sviluppo presso Certain Affinity secondo ormai numerose voci e indizi emersi, ma non si hanno ancora informazioni ufficiali al riguardo. Secondo il già citato video dello youtuber Sean W, la cui affidabilità è tutta da verificare, il team starebbe pensando di integrare elementi da mappe classiche di Halo 2 e Halo 3 all'interno di un'area di gioco più ampia per questa modalità. L'uscita sarebbe prevista per l'autunno 2023.

Un po' più solido sembra essere invece il leak riguardante la Forgia, considerando che si basa su informazioni più verificabili, anche se sono comunque voci di corridoio. Il video pubblicato su Twitter da Rebs Gaming illustra alcuni strumenti che la modalità Forgia metterà in mano ai giocatori per creare nuovi contenuti. In particolare, si parla di uno strumento di programmazione orientata agli oggetti che può consentire di agire su un gran numero di parametri per modificare l'esperienza di gioco.



Tra questi, c'è un sistema di combinazione delle caratteristiche delle armi che può portare alla creazione di armi completamente nuove e dagli effetti inediti, cosa che apre numerose possibilità diverse a piacere degli utenti. La Forgia è già in fase di testing da diverso tempo ma presso un gruppo piuttosto ristretto di giocatori, con l'arrivo al pubblico che è previsto solo all'interno della Stagione 3 di Halo Infinite, ovvero probabilmente verso l'autunno di quest'anno.